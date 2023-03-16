En un paso más para cumplir su misión de organizar la información y hacerla accesible, Google ha puesto en marcha el mayor proyecto mundial de digitalización de libros. A esta iniciativa, no exenta de polémica, se han adherido ya más de 10.000 editoriales y 13 bibliotecas. Santiago de la Mora, gerente de cuentas estratégicas de Búsqueda de libros de Google para Europa, África y Oriente Medio, participó en el seminario El Futuro del Libro, organizado por el gigante de Internet y la Universitat Oberta de Catalunya.