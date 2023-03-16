19/3/07
"Cerca de llibres de Google pot ajudar les biblioteques i les editorials a complir els seus objectius"
Santiago de la Mora
Santiago de la Mora
En un pas més per a acomplir la seva missió d'organitzar la informació i fer-la accessible, Google ha posat en marxa el projecte mundial més ampli de digitalització de llibres. A aquesta iniciativa, no exempta de polèmica, ja s'hi han adherit més de 10.000 editorials i 13 biblioteques. Santiago de la Mora, gerent de comptes estratègics de Cerca de llibres de Google per a Europa, Àfrica i el Pròxim Orient, va participar en el seminari El Futur del Llibre, organitzat pel gegant d'Internet i la Universitat Oberta de Catalunya.
En un pas més per a acomplir la seva missió d'organitzar la informació i fer-la accessible, Google ha posat en marxa el projecte mundial més ampli de digitalització de llibres. A aquesta iniciativa, no exempta de polèmica, ja s'hi han adherit més de 10.000 editorials i 13 biblioteques. Santiago de la Mora, gerent de comptes estratègics de Cerca de llibres de Google per a Europa, Àfrica i el Pròxim Orient, va participar en el seminari El Futur del Llibre, organitzat pel gegant d'Internet i la Universitat Oberta de Catalunya.