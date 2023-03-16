Internet contiene millones de blogs. De cada uno cuelgan numerosos artículos, algunos geniales, otros triviales. ¿Cómo filtrar lo más interesante sin leer el resto? Ricardo Galli, profesor de informática de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), propuso hace año y medio su respuesta. Se trata de Meneame.net, un web donde cualquiera puede enviar una noticia y cualquiera puede "menearla" (recomendarla) o desaconsejarla. Dependerá de estas opiniones que haga fortuna y escale hasta la portada del web o que, por contra, caiga en el olvido.