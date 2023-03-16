27/6/07
"El gran repte és aprendre a llegir a Internet, ser escèptics i saber contrastar"
Ricardo Galli
Ricardo Galli
Internet conté milions de blogs. De cada un pengen molts articles, alguns de genials, altres de trivials. Com es pot filtrar el que és més interessant sense haver de llegir la resta? Ricardo Galli, professor d'informàtica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), va proposar fa any i mig la seva resposta. Es tracta de Meneame.net, un web on qualsevol pot enviar una notícia i qualsevol pot "remenar-la" (recomanar-la) o desaconsellar-la. Dependrà d'aquestes opinions que faci fortuna i escali fins a la portada del web o que, per contra, caigui en l'oblit.
Internet conté milions de blogs. De cada un pengen molts articles, alguns de genials, altres de trivials. Com es pot filtrar el que és més interessant sense haver de llegir la resta? Ricardo Galli, professor d'informàtica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), va proposar fa any i mig la seva resposta. Es tracta de Meneame.net, un web on qualsevol pot enviar una notícia i qualsevol pot "remenar-la" (recomanar-la) o desaconsellar-la. Dependrà d'aquestes opinions que faci fortuna i escali fins a la portada del web o que, per contra, caigui en l'oblit.