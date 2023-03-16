¿Han sido provechosos estos días?

¿Ha encontrado diferencias relevantes entre los modelos de universidades abiertas y a distancia de Canadá y Norteamérica y los de las europeas?

¿En qué posición pondría la UOC entre las universidades que ha visitado?

¿A quién ha entrevistado durante estos días en la UOC?

¿De qué modo?

Usted estaba particularmente interesada en cómo impulsamos el trabajo de investigación del profesorado en nuestra institución. ¿Cuál es su impresión de nosotros en lo que se refiere a este tema en particular?

¿Cuáles son, en su opinión, los principales retos que las universidades abiertas y a distancia afrontarán en los próximos años?

Perdone, ¿qué círculo?

¿Ve algún reto en particular para la UOC?

Ayer dio una charla sobre el modelo de comunidad de investigación en línea. ¿Puede contarnos algo más sobre este modelo?

¡Mucho! He estado en Europa desde el 28 de diciembre y he visitado cinco universidades. La UOC es mi visita final. La población de mi investigación son las cuarenta y nueve universidades abiertas y a distancia de todo el mundo. Hay siete en Europa y pude hablar con gente de cinco de estas instituciones: la Universidad Abierta de Gran Bretaña, la Universidad Abierta de Alemania, la Universidad Abierta de los Países Bajos, la Universidad Abierta de Portugal y la UOC.Cada universidad tiene su singularidad. Ahora mismo no veo pautas particulares que nos permitan decir que las universidades abiertas y a distancia norteamericanas son diferentes de las europeas. Hay, obviamente, diferencias idiomáticas y culturales que deben tenerse en cuenta. Sin embargo, las experiencias que saco de las cuestiones de liderazgo y de cuestiones de la enseñanza a distancia son muy similares. Por ejemplo, el liderazgo en todas las instituciones redefine las relaciones con las instituciones tradicionales en su entorno. Las políticas del gobierno afectan lo que hacemos de una forma importante. Como las instituciones abiertas y a distancia tienen un mandato educativo singular, los líderes tienen que proporcionar continuamente recordatorios y explicaciones sobre esta singularidad a los funcionarios del Estado. Sólo así se tendrá en cuenta el modelo abierto y a distancia en las decisiones políticas de Estado.Todavía no he analizado los datos, así que sólo puedo darle una opinión muy preliminar. Las instituciones europeas experimentan una importante transformación ahora mismo a causa del proceso de Boloña, que tiene el objetivo de crear un sistema de enseñanza superior europeo más unificado en el que los estudiantes puedan acceder a una amplia variedad de cursos y programas de calidad estandarizada. La UOC es una universidad en transición, a causa de este proceso y de las innovaciones internas; en este momento tienen lugar muchos cambios para esta universidad. Esta universidad es una de las más jóvenes y es una institución muy efervescente. Hay una nueva rectora y nuevos modelos en la administración, y la gente está muy entusiasmada con lo que está por venir.He entrevistado a miembros del profesorado, del personal de administración y de la gerencia. Las entrevistas han sido muy esclarecedoras en lo que se refiere al liderazgo y también a cuestiones, tendencias y futuros en la enseñanza abierta y a distancia.Ahora trabajamos y vivimos en un entorno global. El personal de todos los niveles de la UOC es muy consciente de los cambios que tienen lugar. Como la educación afecta a todo el mundo, pueden tener un impacto que cambie la sociedad. El personal de la UOC es muy consciente de los cambios que afectan a la sociedad en general, cómo estos tienen que estar integrados en la educación y qué significará esto para el ajuste a los cambios sociales generales. Este campus virtual está bien preparado; así es como yo lo describiría, bien preparado para responder a las necesidades y demandas de la sociedad de la información y global.Veo un compromiso serio por aumentar la actividad de investigación entre el profesorado en esta institución. Se crean colaboraciones y nuevas ideas para nuevas colaboraciones que ya se llevan a cabo. El profesorado y el personal tienen muy claras las realidades y eso es algo de lo que he hablado con otras instituciones: en este modelo de enseñanza en que hay miembros del profesorado que son gestores, profesores y proveedores de servicios, la integración de la investigación representa un reto por lo que respecta al tiempo y el volumen de trabajo. Se tienen que establecer políticas específicas, estructuras de ayuda y sistemas de recompensa para asegurarse de que la actividad investigadora se lleva a cabo. Algunos de estos cambios están establecidos en la UOC y otros están en camino. Está claro que en la UOC hay un compromiso importante para crear una iniciativa de investigación viable.Después de una época de marginación, la enseñanza abierta y a distancia es reconocida por otras instituciones de enseñanza superior como modelos de enseñanza viables y estas instituciones empiezan a emular lo que hacemos así que ahora nos convertiremos en parte del círculo.El círculo de las instituciones de enseñanza superior académica. Durante los años en que estuvimos marginados, se nos veía como universidades de segunda opción y con un modelo de enseñanza de menor calidad. Ahora nuestra credibilidad se ha consolidado: somos instituciones valiosas y con credibilidad. Así pues, las otras instituciones ahora buscan colaboración, consejo y compromisos y sus estudiantes también empiezan a tenernos en cuenta. Colaboraremos más y competiremos por los estudiantes.He oído hablar de la iniciativa catalana de fomentar la enseñanza para la población catalana durante toda su vida. Creo que el reto de la UOC será satisfacer la demanda de todos los estudiantes que llamen a su puerta. La UOC continuará creciendo rápidamente y eso supondrá un reto importante. Sin embargo, el compromiso de la UOC con la enseñanza en línea de calidad quedó claro en mi primera visita aquí. Ya fuera entrevistando a gente para mi investigación o reuniéndome con ella para otras cuestiones sobre el aprendizaje abierto y a distancia, el compromiso por ofrecer una experiencia de aprendizaje en línea de calidad estaba presente en todas las conversaciones. Así que eso está muy claro en el mandato de la UOC. ¡Es muy emocionante lo que sucede aquí!El modelo de comunidad de investigación en línea fue desarrollado por Garrison, Anderson y Archer en el año 2000. Es el modelo teórico para el aprendizaje en línea más conocido de todos los que tenemos disponibles actualmente. Si consulta el Google Scholar, hay ahora más de quinientos artículos de investigación publicados sobre este modelo en particular. El modelo incluye tres elementos fundamentales: la presencia social, la presencia cognitiva y la presencia docente, actuando en colaboración para estudiantes en entornos en línea. Uno de nuestros grupos actualmente valida un instrumento para medir las tres presencias y su integración, así que este es un momento muy importante para la solidificación de este modelo y quería hablar con la UOC sobre él. Espero que haya alguna oportunidad de colaborar utilizando este modelo.