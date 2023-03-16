«Es fácil construir muros en internet»

Alberto Durán López nació en Ferrol (La Coruña) hace treinta y siete años y sufre una deficiencia visual severa desde el nacimiento. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y máster en Economía y dirección de empresas por el IESE, actualmente es presidente del Grupo Fundosa y vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE. También forma parte del Grupo de Expertos en Responsabilidad Social de la Empresa creado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ha sido el padrino de la promoción 2007-08 de graduados de la UOC en la ceremonia que se celebró en Madrid el sábado 29 de noviembre.