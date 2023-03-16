15/12/08
«És fàcil construir murs a internet»
Alberto Durán
Alberto Durán
Alberto Durán López va néixer a Ferrol (la Corunya) fa trenta-set anys i pateix una deficiència visual severa des del naixement. Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra i màster en Economia i direcció d’empreses per l’IESE, actualment és president del Grup Fundosa i vicepresident primer executiu de la Fundació ONCE. També forma part del Grup d’Experts en Responsabilitat Social de l’Empresa creat pel Ministeri de Treball i Afers Socials. Ha estat el padrí de la promoció 2007-08 de graduats de la UOC en la cerimònia que es va celebrar a Madrid el dissabte 29 de novembre.
Alberto Durán López va néixer a Ferrol (la Corunya) fa trenta-set anys i pateix una deficiència visual severa des del naixement. Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra i màster en Economia i direcció d’empreses per l’IESE, actualment és president del Grup Fundosa i vicepresident primer executiu de la Fundació ONCE. També forma part del Grup d’Experts en Responsabilitat Social de l’Empresa creat pel Ministeri de Treball i Afers Socials. Ha estat el padrí de la promoció 2007-08 de graduats de la UOC en la cerimònia que es va celebrar a Madrid el dissabte 29 de novembre.