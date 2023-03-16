Con dos millones y medio de cursos y más de veinticinco millones de usuarios, no hay duda de que el Moodle es el sistema de gestión de cursos más popular del mundo. Hecho con software libre y de código abierto, es una manera que tienen los profesores de crear un espacio donde los estudiantes y los mismos profesores puedan colaborar en actividades de aprendizaje. Martin Dougiamas, el informático y educador que lo puso en marcha en 1999, vino a Barcelona para participar en el Moodlemoot 08, la quinta reunión de usuarios del Moodle del Estado español, que fue coorganizado y patrocinado por la UOC.