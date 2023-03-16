19/11/08
«Aprendre és millor quan es fa en col·laboració, i això és el que impulsa el desenvolupament del Moodle»
Martin Dougiamas
Martin Dougiamas
Amb dos milions i mig de cursos i més de vint-i-cinc milions d'usuaris, no hi ha dubte que el Moodle és el sistema de gestió de cursos més popular del món. Fet amb programari lliure i obert, és una manera que tenen els professors de crear un espai en què els estudiants i els mateixos professors puguin col·laborar en activitats d'aprenentatge. Martin Dougiamas, l'informàtic i educador que el va engegar el 1999, va venir a Barcelona per a participar en el Moodlemoot 08, la cinquena reunió d'usuaris del Moodle de l'Estat espanyol, que va ser coorganitzat i patrocinat per la UOC.
Amb dos milions i mig de cursos i més de vint-i-cinc milions d'usuaris, no hi ha dubte que el Moodle és el sistema de gestió de cursos més popular del món. Fet amb programari lliure i obert, és una manera que tenen els professors de crear un espai en què els estudiants i els mateixos professors puguin col·laborar en activitats d'aprenentatge. Martin Dougiamas, l'informàtic i educador que el va engegar el 1999, va venir a Barcelona per a participar en el Moodlemoot 08, la cinquena reunió d'usuaris del Moodle de l'Estat espanyol, que va ser coorganitzat i patrocinat per la UOC.