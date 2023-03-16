"De la universidad tradicional, he quedado muy decepcionada"

La joven escritora catalana de origen marroquí Najat El Hachmi es quizás una de las caras más populares de la literatura catalana de las últimas semanas después de ganar el premio Ramon Llull 2008 con la obra L’últim patriarca . En esta obra la autora describe el conflicto entre una joven criada en la Cataluña interior y un padre déspota, una historia ficticia que muchos ven como autobiográfica.





El Hachmi participó en la última edición de Anatomia, acto organizado por Lletra, el espacio virtual de literatura catalana de la UOC, y la Institución de las Letras Catalanas para hacer balance y profecía de las letras catalanas a través de algunos de sus protagonistas.