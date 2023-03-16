"De la universitat tradicional, n'he quedat molt decebuda"
Najat El Hachmi
Najat El Hachmi
La jove escriptora catalana d’origen marroquí Najat El Hachmi és, potser, una de les cares més populars de la literatura catalana de les darreres setmanes després de guanyar el premi Ramon Llull 2008 amb l’obra L’últim patriarca. En aquesta obra l’autora descriu el conflicte entre una jove criada a la Catalunya interior i un pare dèspota, una història fictícia que molts veuen com a autobiogràfica.
El Hachmi va participar en la darrera edició d’Anatomia, acte organitzat per Lletra, l’espai virtual de literatura catalana de la UOC, i la Institució de les Lletres Catalanes per a fer balanç i profecia de les lletres catalanes per mitjà d’alguns dels seus protagonistes.
La jove escriptora catalana d’origen marroquí Najat El Hachmi és, potser, una de les cares més populars de la literatura catalana de les darreres setmanes després de guanyar el premi Ramon Llull 2008 amb l’obra L’últim patriarca. En aquesta obra l’autora descriu el conflicte entre una jove criada a la Catalunya interior i un pare dèspota, una història fictícia que molts veuen com a autobiogràfica.
El Hachmi va participar en la darrera edició d’Anatomia, acte organitzat per Lletra, l’espai virtual de literatura catalana de la UOC, i la Institució de les Lletres Catalanes per a fer balanç i profecia de les lletres catalanes per mitjà d’alguns dels seus protagonistes.