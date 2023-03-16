7/10/08
«Nuestros estudiantes desempeñan un papel muy importante en la generación de conocimiento»
Norbert Pachler
Norbert Pachler
El Instituto de Enseñanza de Londres es una de las principales facultades de enseñanza del mundo. Entre otras, el Instituto se especializa en la enseñanza inicial a profesores. Tiene una amplia agenda de trabajos de investigación en enseñanza y ciencias sociales y todo tipo de proyectos y actividad de asesoría. El doctor Norbert Pachler ha ayudado al centro a diseñar un curso de máster que tiene su eje principal en la enseñanza a lo largo de la vida e intenta construir una comunidad de conocimiento basada, no sólo en los conocimientos de investigación en enseñanza, sino también en el trabajo diario. Pachler ha venido a España para asistir al Seminario EUNoM, una red europea de multilingüismo, de la que la Cátedra de Multilingüismo de la UOC forma parte.
El Instituto de Enseñanza de Londres es una de las principales facultades de enseñanza del mundo. Entre otras, el Instituto se especializa en la enseñanza inicial a profesores. Tiene una amplia agenda de trabajos de investigación en enseñanza y ciencias sociales y todo tipo de proyectos y actividad de asesoría. El doctor Norbert Pachler ha ayudado al centro a diseñar un curso de máster que tiene su eje principal en la enseñanza a lo largo de la vida e intenta construir una comunidad de conocimiento basada, no sólo en los conocimientos de investigación en enseñanza, sino también en el trabajo diario. Pachler ha venido a España para asistir al Seminario EUNoM, una red europea de multilingüismo, de la que la Cátedra de Multilingüismo de la UOC forma parte.