El Instituto de Enseñanza de Londres es una de las principales facultades de enseñanza del mundo. Entre otras, el Instituto se especializa en la enseñanza inicial a profesores. Tiene una amplia agenda de trabajos de investigación en enseñanza y ciencias sociales y todo tipo de proyectos y actividad de asesoría. El doctor Norbert Pachler ha ayudado al centro a diseñar un curso de máster que tiene su eje principal en la enseñanza a lo largo de la vida e intenta construir una comunidad de conocimiento basada, no sólo en los conocimientos de investigación en enseñanza, sino también en el trabajo diario. Pachler ha venido a España para asistir al Seminario EUNoM, una red europea de multilingüismo, de la que la Cátedra de Multilingüismo de la UOC forma parte.