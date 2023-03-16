7/10/08
«Els nostres estudiants tenen un paper molt important en la generació de coneixement»
Norbert Pachler
Norbert Pachler
L'Institut d'Ensenyament a Londres és una de les principals facultats d'ensenyament del món. Entre altres àrees, l'Institut s'especialitza en l'ensenyament inicial a professors. Té una extensa carpeta de treballs de recerca en ensenyament i ciències socials, i tota mena de projectes i activitat d'assessoria. El doctor Norbert Pachler ha ajudat el centre a dissenyar un curs de màster que té l'ensenyament al llarg de la vida com a eix principal i mira de construir una comunitat de coneixement basada, no solament en els coneixements de recerca d'ensenyament, sinó també en el treball diari. Pachler ha vingut a Espanya per a assistir al Seminari EUNoM, una xarxa europea de multilingüisme, de la qual la Càtedra de Multilingüisme de la UOC forma part.
L'Institut d'Ensenyament a Londres és una de les principals facultats d'ensenyament del món. Entre altres àrees, l'Institut s'especialitza en l'ensenyament inicial a professors. Té una extensa carpeta de treballs de recerca en ensenyament i ciències socials, i tota mena de projectes i activitat d'assessoria. El doctor Norbert Pachler ha ajudat el centre a dissenyar un curs de màster que té l'ensenyament al llarg de la vida com a eix principal i mira de construir una comunitat de coneixement basada, no solament en els coneixements de recerca d'ensenyament, sinó també en el treball diari. Pachler ha vingut a Espanya per a assistir al Seminari EUNoM, una xarxa europea de multilingüisme, de la qual la Càtedra de Multilingüisme de la UOC forma part.