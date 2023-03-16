¿Cómo surgió la idea de dirigir un documental sobre el doblaje español?

Después de entrevistar a más de cuarenta voces, ¿qué has descubierto del mundo del doblaje?

En la actualidad, la sociedad española está cada vez más familiarizada con el inglés. Además, el consumo de películas y series norteamericanas supera al de otras lenguas. En estas circunstancias, ¿está amenazado el futuro del doblaje ante el consumo de películas en versión original inglesa?

En tu filmografía figuran trabajos de diferentes géneros. ¿Tienes una especial predilección por alguno de ellos? ¿Por qué?

¿Qué películas han sido un referente para ti? ¿Por qué?

¿Qué es lo que te impulsa a hacer cine?

¿Qué buscas transmitir a tu público?

¿Nos puedes adelantar algo de tus próximos proyectos?

La idea surgió de la necesidad de rendirles un homenaje a todos esos grandes actores. Siempre he dicho que para mí lo más importante en una película no son los actores, son los personajes, y ellos son la voz de esos personajes. Todos hemos crecido oyendo sus voces y era hora de que se les mostrara y de que se reconociera su trabajo.Que es un trabajo duro, sacrificado, poco reconocido e incluso a veces denostado, pero a pesar de todo es un trabajo fascinante, casi mágico. En torno al doblaje hay muchos mitos, cosas que son falsas, como que es un invento del franquismo; en realidad, el doblaje comienza a hacerse a principios de los años treinta, tanto en Francia como en España, en el seno de dos Repúblicas. También explicamos que hasta mediados de los ochenta prácticamente todas las películas españolas se doblaban; incluso en las de Paco Martínez Soria o Gracita Morales eran los propios actores los que se doblaban. Los actores españoles actuales no tienen el mismo respeto por el público, y no sólo no saben doblarse, sino que incluso critican el doblaje.El doblaje nunca desaparecerá, nació con el cine sonoro y, si muere, morirá con él. Tal vez las nuevas generaciones puedan escuchar las películas en versión original en inglés, pero siempre habrá otros idiomas. Creo que los peligros que corre el doblaje no vienen de ahí, sino de la falta de cuidado con el que se hacen en los últimos tiempos algunos trabajos. Ahora, salvo excepciones, las cosas se hacen más rápidamente y sin el cariño y la seriedad de antaño.He hecho publicidad, ficción y videoclips, pero tal vez me quede con los documentales. Desde un punto de vista técnico te sientes más libre que en un trabajo de ficción o de publicidad; además tienen una parte didáctica que a mí siempre me ha interesado. Mis documentales, en su totalidad, tratan de personajes o temas cinematográficos; es hablar del cine utilizando el propio cine como medio, y eso siempre es un reto.Cientos, aunque más que de películas hablaría de directores. Sobre todo me interesa Mankiewicz, aunque también están Friz Lang, Billy Wylder, o algunos más recientes, como Ridley Scott. Todos han hecho películas de diferentes géneros, pero siempre con una gran elegancia y precisión formal, y con una mirada muy inteligente sobre los temas que tratan. Y en cuanto a películas, hay una a la que tengo especial cariño:, de Sergio Leone. Para mí es la película total. Tanto formalmente como por su significado es difícil que pueda volver a hacerse una película así.Creo que la necesidad de contar historias, aunque esta sea una respuesta que ya está muy manida. Supongo que lo que me interesa es intentar parecerme a los directores que he nombrado antes y poder conseguir, como ellos, crear universos propios y a la vez universales.Sobre todo honestidad a la hora de trabajar. Creo que en cualquier trabajo, y en uno artístico o intelectual más aún, hagas lo que hagas debes hacerlo desde la sinceridad y la honradez. Tal vez por eso nuestra productora se llame Verité, porque creo que en esta profesión se pueden hacer muchas cosas y proyectos diferentes, pero siempre desde la verdad. Nunca debes intentar engañar al espectador, ni mucho menos a ti mismo.Estamos terminando un nuevo documental para la Filmoteca de Asturias sobre un cineasta fundamental para la historia del cine español, pero cuyo trabajo, al igual que ocurre con el de los actores de doblaje, siempre ha estado en la sombra; tal vez, la historia del cine español de los últimos cincuenta años sería distinta sin él. Dentro de un par de meses estará terminado y «descubriremos» de quién se trata. Y para el año que viene estamos preparando un proyecto nacional para una serie de televisión, pero aún es pronto para hablar de eso. Todo a su tiempo.