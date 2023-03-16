17/3/09

"La universidad del futuro me la imagino mucho más abierta y flexible"

Begoña Gros

Redacción UOC
Autor

Begoña Gros

La Universitat Oberta de Catalunya coorganiza el VIII congreso Expoelearning, el salón profesional de aprendizaje virtual (e-learning). La vicerrectora de Innovación de la UOC, Begoña Gros, preside el congreso.
La Universitat Oberta de Catalunya coorganiza el VIII congreso Expoelearning, el salón profesional de aprendizaje virtual (e-learning). La vicerrectora de Innovación de la UOC, Begoña Gros, preside el congreso.

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