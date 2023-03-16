17/3/09

"La universitat del futur me la imagino molt més oberta i flexible"

Begoña Gros

Redacció UOC
Autor

Begoña Gros

La Universitat Oberta de Catalunya coorganitza el VIII congrés Expoelearning, el saló professional d'aprenentatge virtual (e-learning). La vicerectora d'Innovació de la UOC, Begoña Gros, presideix el congrés.

La Universitat Oberta de Catalunya coorganitza el VIII congrés Expoelearning, el saló professional d'aprenentatge virtual (e-learning). La vicerectora d'Innovació de la UOC, Begoña Gros, presideix el congrés.

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