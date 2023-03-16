17/3/09
"La universitat del futur me la imagino molt més oberta i flexible"
Begoña Gros
Begoña Gros
La Universitat Oberta de Catalunya coorganitza el VIII congrés Expoelearning, el saló professional d'aprenentatge virtual (e-learning). La vicerectora d'Innovació de la UOC, Begoña Gros, presideix el congrés.
La Universitat Oberta de Catalunya coorganitza el VIII congrés Expoelearning, el saló professional d'aprenentatge virtual (e-learning). La vicerectora d'Innovació de la UOC, Begoña Gros, presideix el congrés.