20/1/09
«El futuro va a suceder. La cuestión es si nosotros tendremos alguna influencia en él»
Brian Lamb
Brian Lamb
Brian Lamb es coordinador de proyectos de la Oficina de Tecnología de Aprendizaje en la Universidad de la Columbia Británica (UBC), donde dirige iniciativas sobre medios reutilizables, publicación personal y software social en el campus, y asesora sobre estos temas. No obstante, prefiere autodefinirse como «descoordinador», porque las tecnologías que más le interesan tienden a ser las rápidas, baratas y fuera de control. Como amante de las ideas transgresoras y fuera de la corriente dominante, le encantan los nuevos medios que nos brindan la posibilidad de escuchar a gente a la que no podíamos escuchar algunos años atrás. Por eso llamó a su blog Abject Learning ('Aprendizaje abyecto').
Brian Lamb es coordinador de proyectos de la Oficina de Tecnología de Aprendizaje en la Universidad de la Columbia Británica (UBC), donde dirige iniciativas sobre medios reutilizables, publicación personal y software social en el campus, y asesora sobre estos temas. No obstante, prefiere autodefinirse como «descoordinador», porque las tecnologías que más le interesan tienden a ser las rápidas, baratas y fuera de control. Como amante de las ideas transgresoras y fuera de la corriente dominante, le encantan los nuevos medios que nos brindan la posibilidad de escuchar a gente a la que no podíamos escuchar algunos años atrás. Por eso llamó a su blog Abject Learning ('Aprendizaje abyecto').