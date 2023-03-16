Brian Lamb es coordinador de proyectos de la Oficina de Tecnología de Aprendizaje en la Universidad de la Columbia Británica (UBC), donde dirige iniciativas sobre medios reutilizables, publicación personal y software social en el campus, y asesora sobre estos temas. No obstante, prefiere autodefinirse como «descoordinador», porque las tecnologías que más le interesan tienden a ser las rápidas, baratas y fuera de control. Como amante de las ideas transgresoras y fuera de la corriente dominante, le encantan los nuevos medios que nos brindan la posibilidad de escuchar a gente a la que no podíamos escuchar algunos años atrás. Por eso llamó a su blog Abject Learning ('Aprendizaje abyecto').