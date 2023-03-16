«El futur succeirà. La qüestió és si nosaltres hi tindrem alguna influència»
Brian Lamb
Brian Lamb
Brian Lamb és coordinador de projectes a l'Oficina de Tecnologia de l'Aprenentatge de la Universitat de la Colúmbia Britànica (UBC), on dirigeix iniciatives sobre mitjans reutilitzables, publicació personal i programari social al campus i assessora sobre aquests temes. No obstant això, ell s'estima més autodefinir-se com a «descoordinador», ja que les tecnologies que li interessen més tendeixen a ser les que són ràpides, barates i fora de control. Com a amant de les idees transgressores i fora del corrent dominant, li agraden els nous mitjans que ens donen la possibilitat de sentir gent que no hauríem pogut sentir fa uns quants anys. Per això va batejar el seu blog amb el nom d' Abject Learning ('Aprenentatge abjecte').
Brian Lamb és coordinador de projectes a l'Oficina de Tecnologia de l'Aprenentatge de la Universitat de la Colúmbia Britànica (UBC), on dirigeix iniciatives sobre mitjans reutilitzables, publicació personal i programari social al campus i assessora sobre aquests temes. No obstant això, ell s'estima més autodefinir-se com a «descoordinador», ja que les tecnologies que li interessen més tendeixen a ser les que són ràpides, barates i fora de control. Com a amant de les idees transgressores i fora del corrent dominant, li agraden els nous mitjans que ens donen la possibilitat de sentir gent que no hauríem pogut sentir fa uns quants anys. Per això va batejar el seu blog amb el nom d' Abject Learning ('Aprenentatge abjecte').