«El multilingüismo no está asociado a un crecimiento económico bajo»
David Laitin
David Laitin
La teoría de juegos apareció durante la Guerra Fría para explicar por qué la cooperación entre enemigos a menudo es la mejor opción para evitar una amenaza mayor. El profesor David Laitin adaptó la teoría del ganador del premio Nobel Thomas Schelling a los conflictos lingüísticos y a los movimientos de nacionalización. Laitin es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos. La cátedra Linguamón-UOC de Multilingüismo le invitó para que expusiera los resultados de su última investigación empírica sobre la situación en Cataluña.
La teoría de juegos apareció durante la Guerra Fría para explicar por qué la cooperación entre enemigos a menudo es la mejor opción para evitar una amenaza mayor. El profesor David Laitin adaptó la teoría del ganador del premio Nobel Thomas Schelling a los conflictos lingüísticos y a los movimientos de nacionalización. Laitin es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos. La cátedra Linguamón-UOC de Multilingüismo le invitó para que expusiera los resultados de su última investigación empírica sobre la situación en Cataluña.