«El multilingüismo no está asociado a un crecimiento económico bajo»

La teoría de juegos apareció durante la Guerra Fría para explicar por qué la cooperación entre enemigos a menudo es la mejor opción para evitar una amenaza mayor. El profesor David Laitin adaptó la teoría del ganador del premio Nobel Thomas Schelling a los conflictos lingüísticos y a los movimientos de nacionalización. Laitin es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos. La cátedra Linguamón-UOC de Multilingüismo le invitó para que expusiera los resultados de su última investigación empírica sobre la situación en Cataluña.