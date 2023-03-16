«El multilingüisme no està associat amb un creixement econòmic baix»
David Laitin
David Laitin
La teoria de jocs va aparèixer durant la guerra freda per a explicar per què la cooperació entre enemics sovint és la millor opció per a evitar una amenaça més gran. El professor David Laitin va adaptar la teoria del guanyador del premi Nobel Thomas Schelling als conflictes lingüístics i als moviments de nacionalització. Laitin és professor de Ciències Polítiques a la Universitat de Stanford, als Estats Units. La càtedra Linguamón-UOC de Multilingüisme el va convidar perquè exposés els resultats de la seva última recerca empírica sobre la situació a Catalunya.
La teoria de jocs va aparèixer durant la guerra freda per a explicar per què la cooperació entre enemics sovint és la millor opció per a evitar una amenaça més gran. El professor David Laitin va adaptar la teoria del guanyador del premi Nobel Thomas Schelling als conflictes lingüístics i als moviments de nacionalització. Laitin és professor de Ciències Polítiques a la Universitat de Stanford, als Estats Units. La càtedra Linguamón-UOC de Multilingüisme el va convidar perquè exposés els resultats de la seva última recerca empírica sobre la situació a Catalunya.