27/1/09
«Utilizar su lengua no le debería costar nada al usuario»
Jeremy Evas
Jeremy Evas
Jeremy Evas es doctor en teoría de la planificación lingüística. Desde el año 2003 es jefe de investigación y tecnologías de la lengua del Welsh Language Board (Gales). Evas es también autor de varias publicaciones sobre el rol de las nuevas tecnologías en la promoción de las lenguas minorizadas y sobre el bilingüismo en Gales. Sus ámbitos de investigación incluyen la adquisición de segundas lenguas. Quizás por eso habla, domina o entiende el inglés, el galés, el francés, el español, el bretón, el catalán, el italiano, el alemán y el gallego. Evas ha dado una conferencia organizada por la Cátedra de Multilingüismo Linguamón-UOC.
Jeremy Evas es doctor en teoría de la planificación lingüística. Desde el año 2003 es jefe de investigación y tecnologías de la lengua del Welsh Language Board (Gales). Evas es también autor de varias publicaciones sobre el rol de las nuevas tecnologías en la promoción de las lenguas minorizadas y sobre el bilingüismo en Gales. Sus ámbitos de investigación incluyen la adquisición de segundas lenguas. Quizás por eso habla, domina o entiende el inglés, el galés, el francés, el español, el bretón, el catalán, el italiano, el alemán y el gallego. Evas ha dado una conferencia organizada por la Cátedra de Multilingüismo Linguamón-UOC.