«Utilizar su lengua no le debería costar nada al usuario»

Jeremy Evas es doctor en teoría de la planificación lingüística. Desde el año 2003 es jefe de investigación y tecnologías de la lengua del Welsh Language Board (Gales). Evas es también autor de varias publicaciones sobre el rol de las nuevas tecnologías en la promoción de las lenguas minorizadas y sobre el bilingüismo en Gales. Sus ámbitos de investigación incluyen la adquisición de segundas lenguas. Quizás por eso habla, domina o entiende el inglés, el galés, el francés, el español, el bretón, el catalán, el italiano, el alemán y el gallego. Evas ha dado una conferencia organizada por la Cátedra de Multilingüismo Linguamón-UOC.