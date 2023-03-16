«Fer servir la seva llengua no hauria de costar gens a l'usuari»
Jeremy Evas
Jeremy Evas
Jeremy Evas és doctor en teoria de la planificació lingüística. Des de l’any 2003 és cap de recerca i tecnologies de la llengua del Welsh Language Board (Gal·les). Evas també és autor de diverses publicacions sobre el rol de les noves tecnologies en la promoció de les llengües minoritzades i sobre el bilingüisme a Gal·les. Els seus àmbits de recerca inclouen l’adquisició de segones llengües. Potser per això parla, domina o entén l’anglès, el gal·lès, el francès, l’espanyol, el bretó, el català, l’italià, l’alemany i el gallec. Evas ha fet una conferència organitzada per la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC.
Jeremy Evas és doctor en teoria de la planificació lingüística. Des de l’any 2003 és cap de recerca i tecnologies de la llengua del Welsh Language Board (Gal·les). Evas també és autor de diverses publicacions sobre el rol de les noves tecnologies en la promoció de les llengües minoritzades i sobre el bilingüisme a Gal·les. Els seus àmbits de recerca inclouen l’adquisició de segones llengües. Potser per això parla, domina o entén l’anglès, el gal·lès, el francès, l’espanyol, el bretó, el català, l’italià, l’alemany i el gallec. Evas ha fet una conferència organitzada per la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC.