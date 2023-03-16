27/1/09

«Fer servir la seva llengua no hauria de costar gens a l'usuari»

Jeremy Evas

Evas és membre del Welsh Language Board

Evas és membre del Welsh Language Board

Anna Franco
Autor

Jeremy Evas

Jeremy Evas és doctor en teoria de la planificació lingüística. Des de l’any 2003 és cap de recerca i tecnologies de la llengua del Welsh Language Board (Gal·les). Evas també és autor de diverses publicacions sobre el rol de les noves tecnologies en la promoció de les llengües minoritzades i sobre el bilingüisme a Gal·les. Els seus àmbits de recerca inclouen l’adquisició de segones llengües. Potser per això parla, domina o entén l’anglès, el gal·lès, el francès, l’espanyol, el bretó, el català, l’italià, l’alemany i el gallec. Evas ha fet una conferència organitzada per la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC.

Jeremy Evas és doctor en teoria de la planificació lingüística. Des de l’any 2003 és cap de recerca i tecnologies de la llengua del Welsh Language Board (Gal·les). Evas també és autor de diverses publicacions sobre el rol de les noves tecnologies en la promoció de les llengües minoritzades i sobre el bilingüisme a Gal·les. Els seus àmbits de recerca inclouen l’adquisició de segones llengües. Potser per això parla, domina o entén l’anglès, el gal·lès, el francès, l’espanyol, el bretó, el català, l’italià, l’alemany i el gallec. Evas ha fet una conferència organitzada per la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC.

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