10/12/09
«Lo que hay que hacer con la información es aprender a controlarla»
Jonathan Aronson
Jonathan Aronson
Experto en políticas de comunicación, globalización y comercio internacional, Jonathan Aronson es uno de los profesores visitantes que acoge la UOC. Hemos hablado con este docente de la Universidad de California Meridional (USC), aprovechando su estancia en Barcelona, donde ha impartido un seminario sobre información global y mercados de comunicación.
Experto en políticas de comunicación, globalización y comercio internacional, Jonathan Aronson es uno de los profesores visitantes que acoge la UOC. Hemos hablado con este docente de la Universidad de California Meridional (USC), aprovechando su estancia en Barcelona, donde ha impartido un seminario sobre información global y mercados de comunicación.