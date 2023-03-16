10/12/09
«El que cal fer amb la informació és aprendre a controlar-la»
Jonathan Aronson
Jonathan Aronson
Expert en polítiques de comunicació, globalització i comerç internacional, Jonathan Aronson és un dels professors visitants que acull la UOC. Hem parlat amb aquest docent de la Universitat de Califòrnia Meridional (USC), aprofitant la seva estada a Barcelona, on ha impartit un seminari sobre informació global i mercats de comunicació.
Expert en polítiques de comunicació, globalització i comerç internacional, Jonathan Aronson és un dels professors visitants que acull la UOC. Hem parlat amb aquest docent de la Universitat de Califòrnia Meridional (USC), aprofitant la seva estada a Barcelona, on ha impartit un seminari sobre informació global i mercats de comunicació.