«Cada persona tiene un gran deber con el futuro del medio ambiente»

Josh Hester es estudiante de Ingeniería Civil y Medioambiental en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La UOC, como institución anfitriona del programa MIT-Spain, ha acogido a Hester en el grupo de investigación Distributed, Parallel and Collaborative Systems del Internet Interdisciplinary Institute (IN3). El investigador de este grupo y profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC Ángel A. Juan ha sido su mentor durante su estancia en la universidad los meses de junio y julio. Hester, aparte de participar en diferentes proyectos del grupo DPCS, ha impartido un seminario de investigación sobre eficiencia energética en el mes de julio en el IN3.