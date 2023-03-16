«Cada persona tiene un gran deber con el futuro del medio ambiente»
Josh Hester
Josh Hester
Josh Hester es estudiante de Ingeniería Civil y Medioambiental en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La UOC, como institución anfitriona del programa MIT-Spain, ha acogido a Hester en el grupo de investigación Distributed, Parallel and Collaborative Systems del Internet Interdisciplinary Institute (IN3). El investigador de este grupo y profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC Ángel A. Juan ha sido su mentor durante su estancia en la universidad los meses de junio y julio. Hester, aparte de participar en diferentes proyectos del grupo DPCS, ha impartido un seminario de investigación sobre eficiencia energética en el mes de julio en el IN3.
Josh Hester es estudiante de Ingeniería Civil y Medioambiental en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La UOC, como institución anfitriona del programa MIT-Spain, ha acogido a Hester en el grupo de investigación Distributed, Parallel and Collaborative Systems del Internet Interdisciplinary Institute (IN3). El investigador de este grupo y profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC Ángel A. Juan ha sido su mentor durante su estancia en la universidad los meses de junio y julio. Hester, aparte de participar en diferentes proyectos del grupo DPCS, ha impartido un seminario de investigación sobre eficiencia energética en el mes de julio en el IN3.