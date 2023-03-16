«Cada persona té una gran responsabilitat en el futur del medi ambient»
Josh Hester
Josh Hester
Josh Hester és estudiant d’Enginyeria Civil i Mediambiental a l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). La UOC, com a institució amfitriona del programa MIT-Spain, ha acollit Hester en el grup de recerca Distributed, Parallel and Collaborative Systems de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3). L’investigador d’aquest grup i professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Àngel A. Juan ha estat el seu mentor durant la seva estada a la Universitat els mesos de juny i juliol. Hester, a banda de participar en diferents projectes del grup DPCS, ha impartit un seminari de recerca sobre eficiència energètica al mes de juliol a l’IN3.
Josh Hester és estudiant d’Enginyeria Civil i Mediambiental a l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). La UOC, com a institució amfitriona del programa MIT-Spain, ha acollit Hester en el grup de recerca Distributed, Parallel and Collaborative Systems de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3). L’investigador d’aquest grup i professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Àngel A. Juan ha estat el seu mentor durant la seva estada a la Universitat els mesos de juny i juliol. Hester, a banda de participar en diferents projectes del grup DPCS, ha impartit un seminari de recerca sobre eficiència energètica al mes de juliol a l’IN3.