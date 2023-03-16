Kumiko Aoki ha vivido en Estados Unidos durante diecisiete años. Allí obtuvo el título de máster en Comunicación en la Universidad de Wisconsin y el doctorado en Comunicación y Ciencias de la Información en la Universidad de Hawaii. Aoki fue profesora adjunta en el Instituto Tecnológico Rochester en Nueva York de 1995 a 1998 y profesora adjunta en la Universidad de Boston de 1998 a 2003, para después volver a Japón y asumir su puesto actual en el Instituto Nacional de Enseñanza Multimedia, una organización de investigación casi gubernamental que investiga y promueve el aprendizaje virtual en la enseñanza superior.