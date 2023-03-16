15/4/09
«No es necesario memorizar los hechos, lo que necesitamos es tener la destreza para recopilar información»
Kumiko Aoki
Kumiko Aoki
Kumiko Aoki ha vivido en Estados Unidos durante diecisiete años. Allí obtuvo el título de máster en Comunicación en la Universidad de Wisconsin y el doctorado en Comunicación y Ciencias de la Información en la Universidad de Hawaii. Aoki fue profesora adjunta en el Instituto Tecnológico Rochester en Nueva York de 1995 a 1998 y profesora adjunta en la Universidad de Boston de 1998 a 2003, para después volver a Japón y asumir su puesto actual en el Instituto Nacional de Enseñanza Multimedia, una organización de investigación casi gubernamental que investiga y promueve el aprendizaje virtual en la enseñanza superior.
Kumiko Aoki ha vivido en Estados Unidos durante diecisiete años. Allí obtuvo el título de máster en Comunicación en la Universidad de Wisconsin y el doctorado en Comunicación y Ciencias de la Información en la Universidad de Hawaii. Aoki fue profesora adjunta en el Instituto Tecnológico Rochester en Nueva York de 1995 a 1998 y profesora adjunta en la Universidad de Boston de 1998 a 2003, para después volver a Japón y asumir su puesto actual en el Instituto Nacional de Enseñanza Multimedia, una organización de investigación casi gubernamental que investiga y promueve el aprendizaje virtual en la enseñanza superior.