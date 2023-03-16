15/4/09
«No cal memoritzar fets, el que cal és la destresa de recopilar informació»
Kumiko Aoki
Kumiko Aoki
Kumiko Aoki va viure als Estats Units durant disset anys. Allà va obtenir el títol de màster en Comunicació a la Universitat de Wisconsin i el doctorat en Comunicació i Ciències de la Informació a la Universitat de Hawaii. Aoki va ser professora adjunta a l'Institut Tecnològic de Rochester a Nova York de 1995 a 1998 i professora adjunta a la Universitat de Boston de 1998 a 2003, període després del qual va tornar al Japó per ocupar el seu lloc actual a l'Institut Nacional d'Ensenyament Multimèdia, organització de recerca quasi governamental que fa recerca i promou l'aprenentatge virtual en l'ensenyament superior.
Kumiko Aoki va viure als Estats Units durant disset anys. Allà va obtenir el títol de màster en Comunicació a la Universitat de Wisconsin i el doctorat en Comunicació i Ciències de la Informació a la Universitat de Hawaii. Aoki va ser professora adjunta a l'Institut Tecnològic de Rochester a Nova York de 1995 a 1998 i professora adjunta a la Universitat de Boston de 1998 a 2003, període després del qual va tornar al Japó per ocupar el seu lloc actual a l'Institut Nacional d'Ensenyament Multimèdia, organització de recerca quasi governamental que fa recerca i promou l'aprenentatge virtual en l'ensenyament superior.