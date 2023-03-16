Paul Fleming dirige la agencia de publicidad Barcelona Virtual desde su creación en 1995. Su compañía fue pionera en España en la apertura de oficinas virtuales en Second Life, una plataforma que considera clave para el futuro comercial de muchas empresas y para la educación a distancia. Estos días ha participado en el IX Foro Innovación de la UOC, donde ha expuesto, en un evento celebrado precisamente en Second Life, su apuesta por los mundos virtuales para promocionarse, ahorrar costes, abrir nuevas vías de negocio y mejorar la comunicación empresarial y universitaria.