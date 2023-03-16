«Quan hi hagi una massa crítica d'usuaris, els mons virtuals s'integraran a les empreses»
Paul Fleming
Paul Fleming
Paul Fleming dirigeix l'agència de publicitat Barcelona Virtual des que es va crear el 1995. La seva companyia va ser pionera a Espanya en l'obertura d'oficines virtuals a Second Life, plataforma que considera clau per al futur comercial de moltes empreses i per a l'ensenyament a distància. Aquests dies ha participat en el IX Fòrum Innovació de la UOC, en el qual ha exposat, en un esdeveniment que ha tingut lloc precisament a Second Life, la seva aposta pels mons virtuals per a promocionar-se, estalviar costos, obrir noves vies de negoci i millorar la comunicació empresarial i universitària.
Paul Fleming dirigeix l'agència de publicitat Barcelona Virtual des que es va crear el 1995. La seva companyia va ser pionera a Espanya en l'obertura d'oficines virtuals a Second Life, plataforma que considera clau per al futur comercial de moltes empreses i per a l'ensenyament a distància. Aquests dies ha participat en el IX Fòrum Innovació de la UOC, en el qual ha exposat, en un esdeveniment que ha tingut lloc precisament a Second Life, la seva aposta pels mons virtuals per a promocionar-se, estalviar costos, obrir noves vies de negoci i millorar la comunicació empresarial i universitària.