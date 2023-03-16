2/10/09

«Quan hi hagi una massa crítica d'usuaris, els mons virtuals s'integraran a les empreses»

Paul Fleming

Germán Sierra, periodista
Autor

Paul Fleming

Paul Fleming dirigeix l'agència de publicitat Barcelona Virtual des que es va crear el 1995. La seva companyia va ser pionera a Espanya en l'obertura d'oficines virtuals a Second Life, plataforma que considera clau per al futur comercial de moltes empreses i per a l'ensenyament a distància. Aquests dies ha participat en el IX Fòrum Innovació de la UOC, en el qual ha exposat, en un esdeveniment que ha tingut lloc precisament a Second Life, la seva aposta pels mons virtuals per a promocionar-se, estalviar costos, obrir noves vies de negoci i millorar la comunicació empresarial i universitària.

Paul Fleming dirigeix l'agència de publicitat Barcelona Virtual des que es va crear el 1995. La seva companyia va ser pionera a Espanya en l'obertura d'oficines virtuals a Second Life, plataforma que considera clau per al futur comercial de moltes empreses i per a l'ensenyament a distància. Aquests dies ha participat en el IX Fòrum Innovació de la UOC, en el qual ha exposat, en un esdeveniment que ha tingut lloc precisament a Second Life, la seva aposta pels mons virtuals per a promocionar-se, estalviar costos, obrir noves vies de negoci i millorar la comunicació empresarial i universitària.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits