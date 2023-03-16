«Los trabajadores del conocimiento son el motor de la economía»

India es la democracia más populosa del mundo y se ha convertido en una tierra de oportunidades para las personas dedicadas a los negocios. El profesor V. K. Menon, director de la prestigiosa Indian School of Business (ISB) de Hyderabad, fue invitado por la UOC, en colaboración con Casa Asia, para explicar las causas del éxito económico indio y sus especiales características culturales. El Instituto Internacional de Postgrado de la UOC ofrece un International Business Programme destinado exclusivamente a enseñar cómo hacer negocios en India.