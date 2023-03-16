«Els treballadors del coneixement són el motor de l'economia»
V.K. Menon
V.K. Menon
L’Índia és la democràcia més populosa del món i ha esdevingut una terra d’oportunitats per a les persones dedicades als negocis. El professor V. K. Menon, director de la prestigiosa Indian School of Business (ISB) de Hyderabad, va ser convidat per la UOC, en col·laboració amb Casa Àsia, per a explicar les causes de l’èxit econòmic indi i les seves especials característiques culturals. L’Institut Internacional de Postgrau de la UOC ofereix un International Business Programme destinat exclusivament a ensenyar com es fan negocis a l’Índia.
L’Índia és la democràcia més populosa del món i ha esdevingut una terra d’oportunitats per a les persones dedicades als negocis. El professor V. K. Menon, director de la prestigiosa Indian School of Business (ISB) de Hyderabad, va ser convidat per la UOC, en col·laboració amb Casa Àsia, per a explicar les causes de l’èxit econòmic indi i les seves especials característiques culturals. L’Institut Internacional de Postgrau de la UOC ofereix un International Business Programme destinat exclusivament a ensenyar com es fan negocis a l’Índia.