El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Según la ONG

Transparency International

(TI), la ONG más grande dedicada a la lucha contra la corrupción, esta se define como «el abuso de un poder en el que se confía para obtener un beneficio privado». Para medir esta escurridiza variable, cada año se elaboran informes, entre los que destaca el

Índice de percepción de la corrupción

(Corruption Perceptions Index, CPI). El doctor Dieter Zinnbauer, profesor fellow del IN3, es el director sénior de programas de la organización y actualmente enfoca su investigación en el potencial de los medios sociales para su trabajo internacional.