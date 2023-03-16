«La integridad de un sistema requiere un firme compromiso ético de sus dirigentes»
Dieter Zinnbauer
Dieter Zinnbauer
El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Según la ONGTransparency International
(TI), la ONG más grande dedicada a la lucha contra la corrupción, esta se define como «el abuso de un poder en el que se confía para obtener un beneficio privado». Para medir esta escurridiza variable, cada año se elaboran informes, entre los que destaca elÍndice de percepción de la corrupción
(Corruption Perceptions Index, CPI). El doctor Dieter Zinnbauer, profesor fellow del IN3, es el director sénior de programas de la organización y actualmente enfoca su investigación en el potencial de los medios sociales para su trabajo internacional.
El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Según la ONGTransparency International
(TI), la ONG más grande dedicada a la lucha contra la corrupción, esta se define como «el abuso de un poder en el que se confía para obtener un beneficio privado». Para medir esta escurridiza variable, cada año se elaboran informes, entre los que destaca elÍndice de percepción de la corrupción
(Corruption Perceptions Index, CPI). El doctor Dieter Zinnbauer, profesor fellow del IN3, es el director sénior de programas de la organización y actualmente enfoca su investigación en el potencial de los medios sociales para su trabajo internacional.