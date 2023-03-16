«La integritat d'un sistema necessita un ferm compromís ètic dels seus dirigents»
Dieter Zinnbauer
Dieter Zinnbauer
El 9 de desembre se celebra el Dia Internacional contra la Corrupció. Segons l'ONGTransparency International
(TI), l'ONG més gran dedicada a la lluita contra la corrupció, aquesta es defineix com «l'abús d'un poder en el qual es confia per a obtenir un benefici privat». Per a mesurar aquesta variable esmunyedissa, cada any s'elaboren informes, entre els quals es destaca l'Índex de percepció de la corrupció
(Corruption Perceptions Index, CPI). El doctor Dieter Zinnbauer, professor fellow de l'IN3, és el director sènior de programes de l'organització i actualment enfoca la seva recerca en el potencial dels mitjans socials per al seu treball internacional.
El 9 de desembre se celebra el Dia Internacional contra la Corrupció. Segons l'ONGTransparency International
(TI), l'ONG més gran dedicada a la lluita contra la corrupció, aquesta es defineix com «l'abús d'un poder en el qual es confia per a obtenir un benefici privat». Per a mesurar aquesta variable esmunyedissa, cada any s'elaboren informes, entre els quals es destaca l'Índex de percepció de la corrupció
(Corruption Perceptions Index, CPI). El doctor Dieter Zinnbauer, professor fellow de l'IN3, és el director sènior de programes de l'organització i actualment enfoca la seva recerca en el potencial dels mitjans socials per al seu treball internacional.