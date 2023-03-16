Jordi Sánchez Navarro, director académico de posgrado de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona (1996) y doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Ramon Llull (2005). Recientemente ha publicado El uso de las tecnologías digitales en el ocio de los adolescentes en España, un estudio del cual es coautor que analiza el impacto de las nuevas tecnologías en la adolescencia y explora las enormes posibilidades de integración que podrían ofrecer en el ámbito educativo no formal.