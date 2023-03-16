«Queda manifestament clar que l'ús de les tecnologies digitals és una estupenda eina d'autoaprenentatge»
Jordi Sánchez
Jordi Sánchez
Jordi Sánchez Navarro, director acadèmic de postgrau dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996) i doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull (2005). Recentment ha publicat L’ús de les tecnologies digitals en l’oci dels adolescents a Espanya, un estudi de què és coautor que analitza l’impacte de les noves tecnologies en l’adolescència i explora les enormes possibilitats d’integració que podrien oferir en l’àmbit educatiu no formal.
Jordi Sánchez Navarro, director acadèmic de postgrau dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996) i doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull (2005). Recentment ha publicat L’ús de les tecnologies digitals en l’oci dels adolescents a Espanya, un estudi de què és coautor que analitza l’impacte de les noves tecnologies en l’adolescència i explora les enormes possibilitats d’integració que podrien oferir en l’àmbit educatiu no formal.