«La gente siempre va a querer compartir sus conocimientos en la red»

Kul Wadhwa es director de desarrollo comercial de Wikimedia, la fundación sin ánimo de lucro que gestiona la famosa enciclopedia Wikipedia y otros proyectos vinculados a la difusión del conocimiento libre. Experto en desarrollo comercial, ha sido responsable de negocio y alianzas de la Universidad de Stanford y acumula diez años de experiencia dirigiendo la estrategia de negocio de diversas empresas emergentes del sector tecnológico. La UOC le invitó al IV Encuentro de Empresas Asociadas celebrado este mes de febrero, donde desgranó en una conferencia algunos de los aspectos que han llevado a Wikipedia a ser una de las cinco webs más visitadas.