«La gent sempre voldrà compartir els seus coneixements en la xarxa»
Kul Wadhwa
Kul Wadhwa
Kul Wadhwa és director de desenvolupament comercial de Wikimedia, la fundació sense ànim de lucre que gestiona la famosa enciclopèdia Wikipedia i altres projectes vinculats a la difusió del coneixement lliure. Expert en desenvolupament comercial, ha estat responsable de negoci i aliances de la Universitat de Stanford i acumula deu anys d'experiència dirigint l'estratègia de negoci de diverses empreses emergents del sector tecnològic. La UOC el va convidar a la IV Trobada d'Empreses Associades celebrada aquest mes de febrer, on va exposar en una conferència alguns dels aspectes que han portat Wikipedia a ser una de les cinc webs més visitades.
Kul Wadhwa és director de desenvolupament comercial de Wikimedia, la fundació sense ànim de lucre que gestiona la famosa enciclopèdia Wikipedia i altres projectes vinculats a la difusió del coneixement lliure. Expert en desenvolupament comercial, ha estat responsable de negoci i aliances de la Universitat de Stanford i acumula deu anys d'experiència dirigint l'estratègia de negoci de diverses empreses emergents del sector tecnològic. La UOC el va convidar a la IV Trobada d'Empreses Associades celebrada aquest mes de febrer, on va exposar en una conferència alguns dels aspectes que han portat Wikipedia a ser una de les cinc webs més visitades.