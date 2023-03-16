El eLearn Center y el IN3 estrenan publicaciones

El eLearn Center y el IN3 estrenan publicacionesLos centros de investigación de la UOC, el eLearn Center (eLC), centro de investigación, innovación y formación en el aprendizaje virtual, y el Internet Interdisciplinary Institute (IN3), instituto de investigación especializado en la investigación sobre la sociedad en red, la economía del conocimiento y las tecnologías de red y áreas específicas de software, estrenan publicaciones electrónicas.
El eLC presenta el primer número de su publicación electrónica eLearn Center Research Paper Series (eLC RPS). El eLC RPS es una revista científica en línea, en inglés y de periodicidad semestral que promueve la investigación sobre el aprendizaje virtual (e-learning). La administración y publicación de esta revista se realiza mediante el software de código libre Open Journal System (OJS).
El programa de investigación La dimensión temporal en el e-learning, proyecto que engloba temas relacionados con los tres ámbitos básicos del aprendizaje virtual (procesos de enseñanza y aprendizaje, organización, gestión educativa y políticas y recursos tecnológicos de apoyo al aprendizaje), protagoniza el primer número de salida de esta publicación. Cada número pondrá a disposición de sus lectores artículos de investigación de los distintos grupos de investigación del eLC, con el aprendizaje virtual como denominador común y desde un punto de vista multidisciplinario.
Por otra parte, el IN3 también lanza estos días una nueva publicación electrónica, IN3 Working Paper Series, dirigida a la comunidad científica, académicos, profesionales y estudiantes que compartan los intereses de conocimiento del instituto. La IN3 Working Papel Series agrupa toda la investigación ya publicada desde el año 2001 en el IN3 y tiene el objetivo de seguir publicando en código abierto el estado de la investigación que se realiza en el instituto. La publicación consta de tres colecciones: «Documentos de Trabajo» (Working Papers), «Trabajos de Doctorado» (Doctoral Working Papers) e «Informes de Investigación» (Research Reports).
El instituto divulgará los documentos aprobados por el Consejo Editorial, que se reunirá tres veces al año (febrero, junio y octubre). El conjunto de documentos publicados en un año constituirá un número, abierto en enero y cerrado en diciembre. La IN3 Working Paper Series se edita en catalán, castellano e inglés, es digital y también se gestiona con el OJS.