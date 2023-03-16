L'eLearn Center i l'IN3 estrenen publicacions

L'eLearn Center i l'IN3 estrenen publicacionsEls centres de recerca de la UOC, l'eLearn Center (eLC), centre de recerca, innovació i formació en l'aprenentatge virtual, i l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), institut de recerca especialitzat en la investigació sobre la societat en xarxa, l'economia del coneixement i les tecnologies de xarxa i àrees específiques de programari, estrenen publicacions electròniques.
L’eLC presenta el primer número de la seva publicació electrònica eLearn Center Research Paper Series (eLC RPS). L’eLC RPS és una revista científica en línia, en anglès i de periodicitat semestral que promou la recerca sobre l’aprenentatge virtual (e-learning). L’administració i publicació d’aquesta revista es fa mitjançant el programari de codi lliure Open Journal System (OJS).
El programa de recerca La dimensió temporal en l’e-learning, projecte que engloba temes relacionats amb els tres àmbits bàsics de l’aprenentatge virtual (processos d’ensenyament i aprenentatge, organització, gestió educativa i polítiques i recursos tecnològics de suport a l’aprenentatge), protagonitza el primer número de sortida d’aquesta publicació. Cada número posarà a disposició dels seus lectors articles de recerca dels diferents grups d’investigació de l’eLC, amb l’aprenentatge virtual com a denominador comú i des d’un punt de vista multidisciplinari.
D’altra banda, l’IN3 també llança aquests dies una nova publicació electrònica, IN3 Working Paper Series, adreçada a la comunitat científica, acadèmics, professionals i estudiants que comparteixin els interessos de coneixement de l’institut. La IN3 Working Paper Series agrupa tota la recerca ja publicada des del 2001 a l’IN3 i té l’objectiu de continuar publicant en codi obert l’estat de la recerca que es fa a l’institut. La publicació consta de tres col·leccions: «Documents de Treball» (Working Papers), «Treballs de Doctorat» (Doctoral Working Papers) i «Informes de Recerca» (Research Reports).
L’institut divulgarà els documents aprovats pel Consell Editorial, que es reunirà tres cops a l’any (febrer, juny i octubre). El conjunt de documents publicats en un any constituirà un número, obert al gener i tancat al desembre. La IN3 Working Paper Series s’edita en català, castellà i anglès, és digital i també es gestiona amb l’OJS.