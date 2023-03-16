Rectores de veintiún países se reúnen en Barcelona para aprobar la declaración de las universidades euromediterráneas

Rectores de veintiún países se reúnen en Barcelona para aprobar la declaración de las universidades euromediterráneasRectores de veintiún países se reunirán el martes 29 de junio en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, en el marco del Primer Congreso de Rectores de la Unión por el Mediterráneo (UpM). Durante el congreso se propondrán medidas concretas para avanzar hacia la construcción del espacio Euromed de educación superior. El punto de partida será el documento La contribución de las universidades euromediterráneas al progreso social, que se ha difundido a más de 1.500 universidades. El objetivo del encuentro, en el que participará la rectora de la UOC, Imma Tubella, es impulsar una declaración de los rectores de la Unión por el Mediterráneo.
Este encuentro, que cuenta con el apoyo del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa y el Ministerio de Educación, está organizado por el EuroMed Permanent University Forum (EPUF), la Universidad Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Participarán en la rueda de prensa posterior al congreso de rectores el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet; el presidente del EPUF, Lluís Arola, y el director general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, José Manuel Martínez Sierra.
El congreso, que se había previsto inicialmente para el día 20 de abril, tuvo que aplazarse debido a la nube de ceniza volcánica que afectó gran parte de los aeropuertos europeos.