Rectores de veintiún países se reúnen en Barcelona para aprobar la declaración de las universidades euromediterráneas

Este encuentro, que cuenta con el apoyo del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa y el Ministerio de Educación, está organizado por el EuroMed Permanent University Forum (EPUF), la Universidad Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Participarán en la rueda de prensa posterior al congreso de rectores el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet; el presidente del EPUF, Lluís Arola, y el director general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, José Manuel Martínez Sierra.

El congreso, que se había previsto inicialmente para el día 20 de abril, tuvo que aplazarse debido a la nube de ceniza volcánica que afectó gran parte de los aeropuertos europeos.

