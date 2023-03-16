Investidura d'Alain Touraine com a doctor honoris causaRectors de vint-i-un països es reuniran el dimarts 29 de juny al recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, en el marc del Primer Congrés de Rectors de la Unió per la Mediterrània (UpM). Durant el congrés es proposaran mesures concretes per a avançar cap a la construcció de l'espai Euromed d'ensenyament superior. El punt de partida serà el document La contribució de les universitats euromediterrànies al progrés social, que s'ha difós a més de 1.500 universitats. L'objectiu de la trobada, en què participarà la rectora de la UOC, Imma Tubella, és impulsar una declaració dels rectors de la Unió per la Mediterrània.
El professor Alain Touraine, director de l'Ecole des Hautes Etudes de Ciències Socials de París, rep aquest doctorat pels seus nombrosos mèrits. La seva dilatada trajectòria intel·lectual i la seva producció científica en l'àmbit de les ciències socials l'han convertit en un dels teòrics més prestigiosos i emblemàtics i un referent indispensable per als estudiosos a l'hora d'interpretar l'evolució dels models de societat del segle XX, no solament a Europa sinó també a l'Amèrica Llatina. D'una manera especial, sobresurt la seva contribució a l'anàlisi de la societat postindustrial, a les relacions entre universitat i societat i, sobretot, a una teoria sociològica centrada en el subjecte com a font primera de l'acció social. Touraine va ser alumne de l'Ecole Normale Supérieure el 1945 i catedràtic d'història el 1950. Després va ser nomenat, successivament, assistent de recerca i investigador al CNRS (Centre National pour la Recherche Scientifique), càrrec que va ocupar fins al 1958. Entre el 1952 i el 1953 va ser Rockefeller Fellow a les universitats de Harvard, Colúmbia i Chicago. El 1960 va ser designat director d'estudis de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, que després s'anomenaria Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Del 1966 al 1969 exerceix la docència a la Facultat de Lletres de París-Nanterre. Membre de diverses associacions de sociologia, Alain Touraine ha estat, principalment, president de la Societat Francesa de Sociologia, del 1968 al 1970, i vicepresident de l'Associació Internacional de Sociologia, del 1974 al 1978. És membre estranger de nombroses acadèmies: l'Acadèmia Nord-americana de les Arts i les Ciències, l'Acadèmia Polonesa de les Ciències, l'Academia Europaea, l'Acadèmia Mexicana de les Ciències i l'Acadèmia Brasilera de les Lletres. Així mateix és doctor honoris causa de prop de vint universitats de tot el món.