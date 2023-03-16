Michael T. Jones, dinamizador principal de Tecnología de Google y uno de los fundadores de Google Earth, visita la UOC

Michael T. Jones es el dinamizador principal de Tecnología de Google, encargado de hacer avanzar la tecnología para organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil mundialmente. Michael viaja por todo el mundo para reunirse y hablar con gobiernos, empresas, socios y clientes para promover la misión y la tecnología de Google. Previamente fue el tecnólogo principal de Google Maps, Earth y Local Search –los equipos responsables de proporcionar datos e información sobre lugares en un contexto global a usuarios de todo el mundo. Antes de su adquisición por parte de Google, Jones fue director técnico de Keyhole Corporation, la empresa que desarrolló la tecnología que utiliza hoy Google Earth. También fue consejero delegado de Intrinsic Graphics, y anteriormente, fue director de Gráficos Avanzados en Silicon Graphics. Es un inventor prolífico y programador informático desde cuarto curso, ha desarrollado software gráfico científico e interactivo, ha ocupado cargos de ejecutivo ingeniero y de negocios, y es un lector ávido, viajero y fotógrafo amateur que utiliza una cámara de 4 gigapíxeles casera fabricada con partes del US/SR71.