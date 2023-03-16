Michael T. Jones, dinamitzador principal de Tecnologia de Google i un dels fundadors de Google Earth, visita la UOC

Michael T. Jones, dinamitzador principal de Tecnologia de Google i un dels fundadors de Google Earth, visita la UOCMichael T. Jones, dinamitzador principal de Tecnologia de Google i un dels fundadors de Google Earth, oferirà el dijous 1 de juliol al Palau de la Música Catalana una conferència amb el títol «The Power of Information». La conferència, a les 19.45 h, s'emmarca en la trobada anual d'Alumni, que presidirà la rectora de la UOC, Imma Tubella, acompanyada del vicerector de Tecnologia, Llorenç Valverde, i la directora d'Alumni, Maria Parareda.
Michael T. Jones és el dinamitzador principal de Tecnologia de Google, encarregat de fer avançar la tecnologia per a organitzar la informació del món i fer-la accessible i útil de manera universal. Jones viatja per tot el món per reunir-se i parlar amb governs, empreses, socis i clients per a promoure la missió i la tecnologia de Google. Abans havia estat el tecnòleg principal de Google Maps, Earth i Local Search –els equips responsables de proporcionar dades i informació de llocs en un context global a usuaris de tot el món. Abans de la seva adquisició per part de Google, en Michael va ser director tècnic de Keyhole Corporation, l’empresa que va desenvolupar la tecnologia que fa servir avui dia Google Earth. També va ser conseller delegat d’Intrinsic Graphics, i abans va ser director de Gràfics Avançats a Silicon Graphics. És un inventor prolífic i programador informàtic des del quart curs, ha desenvolupat programari gràfic científic i interactiu, ha ocupat càrrecs d’executiu enginyer i de negocis, i és un àvid lector, viatger i fotògraf amateur que fa servir una càmera de 4 gigapíxels casolana feta amb parts de l’U2/SR71.