Rectores de las universidades de la UpM se comprometen a potenciar la movilidad de estudiantes e investigadores

Las universidades y los más de cien expertos reunidos hoy han aprobado una declaración con siete propuestas, entre las cuales destaca la de pedir a la Comisión Europea que aumente su inversión con el objetivo de poder modernizar las universidades de los países socios mediterráneos y favorecer su competitividad. Las conclusiones se harán llegar a los ministros Euromed de Educación Superior, Investigación e Innovación, que se reúnen el próximo otoño en Eslovenia.

También se ha propuesto, con el objetivo de avanzar en la construcción del espacio euromediterráneo de educación superior, la creación de un consejo que incluya a las universidades de la zona euromediterránea (Euromed), la constitución de un observatorio de la educación superior y la investigación, así como la apertura de un portal en línea de las universidades de la UpM que sirva para compartir e intercambiar el conocimiento entre profesores, investigadores y estudiantes.

El encuentro ha sido organizado por el EuroMed Permanent University Forum (EPUF), una red internacional de entidades del ámbito de la educación superior, con la colaboración de la Universidad Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF), la Fundación Privada Sant Pau y el Instituto Europeu del Mediterráneo (IEMed). Han participado en la conferencia de rectores el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet; el presidente del EPUF, Lluís Arola, y el director general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, José Manuel Martínez Sierra.

La conferencia de rectores de la Unión por el Mediterráneo (UpM) ha acordado hoy emitir una declaración con set propuestas que se presentarán a los Ministros Euromed de Educación Superior y de Investigación que se reunirán el próximo otoño en Eslovenia. La reunión celebrada hoy en Barcelona, que ha contado con la presencia de rectores y expertos en educación superior, ha servido para dar un importante paso en la construcción de la zona euromediterránea (Euromed) de educación superior, un objetivo que se puso de manifiesto en el conocido como Proceso del Cairo, y que, posteriormente, mediante la red internacional de universidades e instituciones de educación superior EPUF, se está impulsando. Precisamente en la conferencia celebrada hoy, las universidades han acordado establecer sistemas más flexibles de intercambios de estudiantes y personal docente, a la vez que se han comprometido a potenciar la movilidad de estudiantes e investigadores en la zona EuroMed y a hacer más fácil a los estudiantes el reconocimiento de los créditos que aprueban en una universidad de los 43 países de la UpM. Se trata de que entre las universidades de la zona euromediterránea haya un proceso ágil y rápido para la acreditación de créditos, y que los estudiantes que deciden ir a cursar asignaturas en algunas de las universidades del ámbito EuroMed puedan acreditar los créditos que han realizado cuando vuelvan a su universidad. En estos momentos, en los 43 países que integran la UpM hay cerca de 2.000 universidades, donde estudian 27 millones de estudiantes. Entre las medidas concretas para construir la zona EuroMed de Educación Superior también está la creación de un consejo interuniversitario, la de crear un portal en línea que sirva para compartir e intercambiar el conocimiento entre todos los miembros de la comunidad universitaria y la implantación de un observatorio de la educación superior y la investigación.

Más inversión

Durante la conferencia, rectores y expertos han hecho un llamamiento a una mayor inversión por parte de la Comisión Europea a los países de la UpM y de la FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership), con el objetivo de permitir la modernización de la zona y favorecer su competitividad.

Desde la creación de la Unión por el Mediterráneo, el 13 de julio de 2008, las universidades de los países miembros, en especial los no pertenecientes al espacio europeo de educación superior (EEES), han visto en la nueva institución una esperanza para la construcción del espacio euromediterráneo de educación superior. No obstante, desde la conferencia de ministros Euromed del 2007, los avances hacia la creación del espacio Euromed de educación superior han sido muy poco importantes.

Durante la reunión, los participantes han puesto de manifiesto la preocupación por el creciente interés de las políticas científicas y universitarias hacia una única vertiente centrada en la investigación, y han afirmado que hay que buscar el equilibrio entre la investigación y la principal misión de la universidad, es decir, la alta formación de ciudadanos y ciudadanas.

En la conferencia también se ha puesto sobre la mesa la idea de que para avanzar hacia un modelo de comparación entre todas las instituciones universitarias es indispensable rendir cuentas a posteriori, pero para eso hace falta que los gobiernos y las instancias supranacionales, como la UpM y la Comunidad Europea, financien adecuadamente las universidades y sus centros de investigación.

Además, se ha expuesto la certeza de que el compromiso de la UpM con la aseguración de la calidad en la investigación y en la docencia es la mejor garantía para un avance justo y equilibrado de la sociedad, y a la vez es el principal impulso para fomentar una movilidad que comporte la garantía del retorno.

Las propuestas de la UpM

Las 7 propuestas para los 43 estados y para las instituciones incluidas en la UpM que han surgido de la conferencia son:

1. La creación del Consejo Interuniversitario de la UpM, constituido por todas las universidades de los 43 países miembros, que tendrá como misión principal promover el espacio Euromed de educación superior, así como dedicarse a la resolución de los problemas entre las diferentes legislaciones nacionales.

2. Constituir el Observatorio UpM de la Investigación y la Educación Superior, que contribuirá a la difusión de la investigación científica como garante de la calidad, y también será un instrumento de vínculo entre los nuevos licenciados y los creadores de ocupación pública y privada.

3. Constituir el portal UNIVERSIDADES UpM, que será una fuente de información y difusión de los programas y convocatorias, susceptible de ser utilizada por la comunidad universitaria.

4. Instaurar la lógica de la evaluación y de la calidad en el espacio euromediterráneo, de manera que se favorezca la coordinación entre las diversas autoridades y agencias nacionales. También se crearían los organismos apropiados bajo el patrocinio de la UpM y la coordinación del Consejo Interuniversitario.

5. Animar a la comunidad universitaria y a la comunidad científica a incentivar la movilidad y solicitar a las autoridades nacionales que habiliten los medios económicos y normativos a este efecto, especialmente para garantizar el reconocimiento de créditos en la vuelta del estudiante.

6. Pedir a los estados miembros de la UpM que realicen las inversiones necesarias con el objetivo de que las universidades puedan llevar a cabo la tarea social que se les ha confiado: estimular la innovación, la excelencia y la complicidad con la sociedad de su entorno. En este sentido se hace necesario un compromiso claro de la UpM y del FEMIP (BEI) para financiar las reformas estructurales necesarias para que todos los estudiantes de la UpM gocen de una enseñanza de calidad

7. Constituir la cultura del control a posteriori y aumentar la autonomía universitaria como eje vertebrador de las nuevas dinámicas de la política universitaria y de investigación de la UpM y de sus estados miembros.

Estas medidas acordadas responden a la necesidad de crear una zona euromediterránea de educación superior y de investigación, con la cual se pretende promover una educación superior de calidad, así como el desarrollo económico y social de la zona.

Han participado en la ceremonia de apertura el presidente del EPUF, Lluís Arola; la directora del recinto histórico de Sant Pau, Gemma Sendra; el director del IEMed, Senén Florensa; la rectora de la UOC, Imma Tubella; el rector de la Agence Universitaire de la Francophonie, Bernard Cerquiglini; y el comisionado para Universidades e Investigación, Joan Majó.

El discurso inaugural ha corrido a cargo del director de la División de Educación Superior de la UNESCO, Georges Haddad; el secretario ejecutivo del EPUF, Enric Olivé, ha presentado el informe sobre la situación del Proceso del Cairo 2008-2010.

En el debate posterior han participado el rector de la URV, Francesc Xavier Grau; el director de la cátedra UNESCO de Gestión Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid y rector honorario de la Universidad Jaime I de Castellón, Francisco Michavila; el rector de la Universidad Moulay Ismaïl de Meknes, Mohamed Zaher Benabdallah; el director del IFEA-OVIPOT y director del Centre de Études Politiques de Grenoble, Jean Marcou, y el presidente del EMUNI University de Portoroz, Joseph Mifsud.