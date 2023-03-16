Michael T. Jones: «Google es un espejo del mundo»

Sobre los medios de comunicación y Google News

Jones ha hablado sobre la demanda de algunos medios contra Google News: «No es una demanda, es una discusión. Google News indexa los webs en línea con servicios de noticias gratuitos y algunos periódicos han considerado que la gente va a Google News y no al periódico; nos han acusado de robar la cuota de mercado a los periódicos, pero nosotros sólo ponemos las primeras líneas de cada noticia. Y después te vas al periódico. Nosotros les decimos que llevamos gente a los periódicos, lo que ellos no han sabido hacer con sus versiones. Murdock dice que no puedes ver el periódico si no pagas. Nosotros pensamos que las historias son más ricas si hay cobertura en línea, si hay más información».

Además, considera que Google ha hecho mejorar la tecnología, pero que «los medios de comunicación, sobre todo escritos, no han utilizado las oportunidades como podían. Cada vez que aparece una nueva tecnología el negocio baja. Nosotros hablamos con los medios para que optimicen recursos. Las historias en papel no aprovechan lo bastante la historia».

«La gente no quiere comprar todo el periódico, sólo quiere algunas noticias concretas. Es más el valor del periódico que el valor de las noticias»; esta es la causa, según Jones, de la bajada de ventas de los periódicos en papel. A pesar de todo, Jones no cree que las noticias estén muertas. «La democracia necesita información. No puede ser que la gente vote sin saber qué pasa».