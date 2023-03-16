Michael T. Jones: «Google es un espejo del mundo»Michael T. Jones, dinamizador principal de tecnología de Google y uno de los fundadores de Google Earth, ha ofrecido este jueves por la tarde en el Palau de la Música Catalana de Barcelona una conferencia con el título «The Power of Information». La conferencia se enmarca en el encuentro anual de UOC Alumni, que ha presidido la rectora de la UOC, Imma Tubella, acompañada por el vicerrector de Tecnología, Llorenç Valverde, y la directora de Alumni, Maria Parareda.
Este jueves por la mañana, durante un encuentro con la prensa, Jones ha reflexionado sobre tecnología, sociedad, medios de comunicación y, sobre todo, sobre las capacidades de Google y de uno de sus «sueños»: Google Earth.
«El poder de la información es permitir a todo el mundo tener esta información. Si alguien quiere encontrar algo, nosotros le ayudamos a encontrarlo. Ayudamos a los demás a encontrar información en webs que ya existen. Somos únicamente un vínculo. Son datos que encontramos y compartimos», de este modo ha definido Michael T. Jones la tarea que realiza Google. «Nuestro negocio está muy centrado en hacer lo que los usuarios quieren y no lo que Google quiere; Google es un espejo del mundo».
Sobre las relaciones sociales y la educación
Las opiniones de Jones van mucho más allá de la pura tecnología y aplicaciones de Google; son un modo de entender el mundo y la sociedad. Google quiere estar presente en los cambios que tienen que venir, cambios en el sistema de aprendizaje, cambios en las formas de trabajo, etc.
«Mi ambición es que la gente esté más conectada, tenga más información para ser más inteligente. Espero que todo el mundo tenga un cociente intelectual de veinte puntos más: ese es mi sueño», ha afirmado Jones.
«Las tecnologías más importantes en el futuro serán las que conectarán más a la gente, tener un contacto constante con la gente. Lo que importa no es la forma sino la comunicación. Habrá cambios geográficos; Google sólo afecta al 22% de la población porque el 78% restante no tiene acceso a internet. Necesitamos más gente».
Sobre los medios de comunicación y Google News
Jones ha hablado sobre la demanda de algunos medios contra Google News: «No es una demanda, es una discusión. Google News indexa los webs en línea con servicios de noticias gratuitos y algunos periódicos han considerado que la gente va a Google News y no al periódico; nos han acusado de robar la cuota de mercado a los periódicos, pero nosotros sólo ponemos las primeras líneas de cada noticia. Y después te vas al periódico. Nosotros les decimos que llevamos gente a los periódicos, lo que ellos no han sabido hacer con sus versiones. Murdock dice que no puedes ver el periódico si no pagas. Nosotros pensamos que las historias son más ricas si hay cobertura en línea, si hay más información».
Además, considera que Google ha hecho mejorar la tecnología, pero que «los medios de comunicación, sobre todo escritos, no han utilizado las oportunidades como podían. Cada vez que aparece una nueva tecnología el negocio baja. Nosotros hablamos con los medios para que optimicen recursos. Las historias en papel no aprovechan lo bastante la historia».
«La gente no quiere comprar todo el periódico, sólo quiere algunas noticias concretas. Es más el valor del periódico que el valor de las noticias»; esta es la causa, según Jones, de la bajada de ventas de los periódicos en papel. A pesar de todo, Jones no cree que las noticias estén muertas. «La democracia necesita información. No puede ser que la gente vote sin saber qué pasa».