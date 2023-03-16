Michael T. Jones: «Google és un mirall del món»Michael T. Jones, dinamitzador principal de tecnologia de Google i un dels fundadors de Google Earth, ha ofert aquest dijous al Palau de la Música Catalana de Barcelona una conferència amb el títol «The Power of Information». La conferència s'emmarca en la trobada anual de UOC Alumni, que ha presidit la rectora de la UOC, Imma Tubella, acompanyada del vicerector de Tecnologia, Llorenç Valverde, i la directora d'Alumni, Maria Parareda.
Aquest dijous al matí, durant una trobada amb la premsa, Jones ha reflexionat sobre tecnologia, societat, mitjans de comunicació i, sobretot, sobre les capacitats de Google i d’un dels seus «somnis»: Google Earth.
«El poder de la informació és permetre a tothom tenir aquesta informació. Si algú vol trobar una cosa, nosaltres l’ajudem a trobar-la. Ajudem els altres a trobar informació en webs que ja existeixen. Som únicament un vincle. Són dades que trobem i compartim», d’aquesta manera ha definit Michael T. Jones la tasca que fa Google. «El nostre negoci està molt centrat a fer el que els usuaris volen i no el que Google vol; Google és un mirall del món».
Sobre les relacions socials i l’educació
Les opinions de Jones van molt més enllà de la pura tecnologia i aplicacions de Google; són una manera d’entendre el món i la societat. Google vol ser present en els canvis que han de venir, canvis en el sistema d’aprenentatge, canvis en les formes de treball, etc.
«La meva ambició és que la gent estigui més connectada, tingui més informació per a ser més intel·ligent. Espero que tothom tingui un quocient intel·lectual de vint punts més: això és el meu somni», ha afirmat Jones.
«Les tecnologies més importants en el futur seran les que connectaran més la gent, tenir un contacte constant amb la gent. El que importa no és la forma sinó la comunicació. Hi haurà canvis geogràfics; Google només afecta el 22% de la població perquè el 78% restant no té accés a internet. Necessitem més gent».
Sobre els mitjans de comunicació i Google News
Jones ha parlat de la demanda d’alguns mitjans contra Google News: «No és una demanda, és una discussió. Google News indexa els webs en línia amb serveis de notícies gratuïts i alguns diaris han considerat que la gent va a Google News i no al diari; ens han acusat de robar la quota de mercat als diaris, però nosaltres només posem les primeres línies de cada notícia. I després te’n vas al diari. Nosaltres els diem que portem gent als diaris, cosa que ells no han sabut fer amb les seves versions. Murdock diu que no pots veure el diari si no pagues. Nosaltres pensem que les històries són més riques si hi ha cobertura en línia, si hi ha més informació».
A més, considera que Google ha fet millorar la tecnologia, però que «els mitjans de comunicació, sobretot escrits, no han utilitzat les oportunitats com ho podien fer. Cada vegada que apareix una nova tecnologia el negoci baixa. Nosaltres parlem amb els mitjans perquè optimitzin recursos. Les histories en paper no aprofiten prou la història».
«La gent no vol comprar tot el diari, només vol algunes notícies concretes. És més el valor del diari que el valor de les notícies»; aquesta és la causa, segons Jones, de la baixada de vendes dels diaris en paper. Malgrat tot, Jones no creu que les notícies siguin mortes. «La democràcia necessita informació. No pot ser que la gent voti sense saber què passa».