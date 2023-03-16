La UOC, más cerca de América Latina

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – América Latina

A través de este convenio, la Escuela Virtual para América Latina y el Caribe del PNUD y la UOC colaboran en el intercambio de experiencias, conocimientos y recursos humanos y técnicos en los siguientes ámbitos de conocimiento: gestión de la ciudad, urbanismo, seguridad ciudadana, medio ambiente, innovación, aprendizaje virtual y TIC aplicadas a la educación, entre otros.

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) - México

Gracias a este acuerdo, la UAEM entrará a participar en el Cluster Latinoamericano de Colaboración Universitaria en Telemedicina (CICUT), que pretende promover y desarrollar programas de cooperación académica, tecnológica, de investigación y de innovación de las instituciones integradas en materia de telemedicina.

Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga (UNAB) - Colombia

La UOC y la UNAB renuevan el convenio de colaboración académica en los másteres universitarios de Software libre y Educación y TIC (e-learning). A los estudiantes de la UNAB les serán reconocidas una serie de asignaturas que realizan en la UOC dentro del plan de estudios UNAB, el cual otorga un título de máster oficial en Colombia.

Los estudiantes de la UNAB, además, podrán convalidar los créditos realizados en la UOC como parte del máster universitario de Software libre y del máster universitario de Educación y TIC (e-learning) respectivamente, y realizar las asignaturas que les faltan para la obtención del título oficial en España.

