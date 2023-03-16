La UOC, más cerca de América Latina

La UOC, más cerca de América LatinaLa Universitat Oberta de Catalunya renueva convenios con instituciones de América Latina con el objetivo de fortalecer vínculos con este continente. Estas instituciones son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – América Latina
A través de este convenio, la Escuela Virtual para América Latina y el Caribe del PNUD y la UOC colaboran en el intercambio de experiencias, conocimientos y recursos humanos y técnicos en los siguientes ámbitos de conocimiento: gestión de la ciudad, urbanismo, seguridad ciudadana, medio ambiente, innovación, aprendizaje virtual y TIC aplicadas a la educación, entre otros.
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) - México
Gracias a este acuerdo, la UAEM entrará a participar en el Cluster Latinoamericano de Colaboración Universitaria en Telemedicina (CICUT), que pretende promover y desarrollar programas de cooperación académica, tecnológica, de investigación y de innovación de las instituciones integradas en materia de telemedicina.
Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga (UNAB) - Colombia
La UOC y la UNAB renuevan el convenio de colaboración académica en los másteres universitarios de Software libre y Educación y TIC (e-learning). A los estudiantes de la UNAB les serán reconocidas una serie de asignaturas que realizan en la UOC dentro del plan de estudios UNAB, el cual otorga un título de máster oficial en Colombia.
Los estudiantes de la UNAB, además, podrán convalidar los créditos realizados en la UOC como parte del máster universitario de Software libre y del máster universitario de Educación y TIC (e-learning) respectivamente, y realizar las asignaturas que les faltan para la obtención del título oficial en España.