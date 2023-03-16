La UOC, més a prop de l'Amèrica Llatina

La UOC, més a prop de l'Amèrica LlatinaLa Universitat Oberta de Catalunya renova convenis amb institucions de l'Amèrica Llatina amb l'objectiu d'enfortir els vincles amb aquest continent. Aquestes institucions són el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic (UAEM) i la Universitat Nacional Autònoma de Bucaramanga (UNAB).
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) - Amèrica Llatina
Amb aquest conveni, l'Escola Virtual per a l'Amèrica Llatina i el Carib del PNUD i la UOC col·laboren en l'intercanvi d'experiències, coneixements i recursos humans i tècnics en els àmbits de coneixement següents: gestió de la ciutat, urbanisme, seguretat ciutadana, medi ambient, innovació, aprenentatge virtual i TIC aplicades a l'educació, entre altres.
Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic (UAEM) - Mèxic
Gràcies a aquest acord, la UAEM entrarà a participar en el Cluster Latinoamericano de Colaboración Universitaria en Telemedicina (CICUT), que vol promoure i desenvolupar programes de cooperació acadèmica, tecnològica, de recerca i d'innovació de les institucions que integra en matèria de telemedicina.
Universitat Nacional Autònoma de Bucaramanga (UNAB) - Colòmbia
La UOC i la UNAB renoven el conveni de col·laboració acadèmica en els màsters universitaris de Programari lliure i Educació i TIC (e-learning). Als estudiants de la UNAB els seran reconegudes una sèrie d'assignatures que fan a la UOC en el pla d'estudis UNAB, el qual atorga un títol de màster oficial a Colòmbia.
Els estudiants de la UNAB, a més, podran validar els crèdits fets a la UOC com a part del màster universitari de Programari lliure i del màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) respectivament, i fer les assignatures que els falten per a obtenir el títol oficial a l'Estat espanyol.