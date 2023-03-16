El proyecto Icària UPF-UOC gana el Campus de Excelencia Internacional

El proyecto Icària UPF-UOC gana el Campus de Excelencia InternacionalEl proyecto Campus UPF- Icària Internacional, coordinado por la Universidad Pompeu Fabra y con la UOC como universidad agregada, ha obtenido la calificación de Campus de Excelencia Internacional en la convocatoria 2010, según ha hecho público esta mañana al Ministerio de Educación.
Dotado con 75 millones de euros, el programa Campus de Excelencia Internacional es una convocatoria del Ministerio de Educación que tiene como objetivo, en un horizonte 2015, situar las universidades españolas de excelencia entre las mejores de Europa y promover su reconocimiento internacional. Los nueve miembros del jurado internacional han concedido a ocho de los veintidós proyectos finalistas la calificación de Campus de Excelencia Internacional.
Los proyectos seleccionados, que se desarrollarán durante el periodo 2013-2016, recibirán financiación en concepto de créditos sin intereses, que serán gestionados por las correspondientes comunidades autónomas. En cuanto al proyecto de las universidades UPF-UOC, obtendrá un total de cuatro millones de euros.
El proyecto Icària Internacional
El proyecto Icària Internacional nace del propósito de la UPF de dar un paso decisivo hacia el aumento de la excelencia basada en un modelo centrado en una política abierta al mundo, internacional, de incorporación de investigadores y profesores, lo que permite reforzar una oferta internacional de estudios de posgrado, másteres y doctorados, así como realizar una investigación de alto nivel en la frontera del conocimiento.
En esta convocatoria 2010 la UPF ha incorporado nuevas y relevantes agregaciones estratégicas, como la de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que aporta a este proyecto su pericia y el conocimiento acumulado a lo largo de quince años en lo que es la enseñanza en línea. Así, en el marco del Proyecto Icària la UOC aportará la bimodalidad (presencial y virtual) en la enseñanza, tendencia ya presente en el ámbito internacional.
La UPF y la UOC cuentan ya con experiencias exitosas de cooperación, entre las que destaca el máster de formación de profesorado de secundaria.