El proyecto Icària UPF-UOC gana el Campus de Excelencia Internacional

El proyecto Icària Internacional

El proyecto Icària Internacional nace del propósito de la UPF de dar un paso decisivo hacia el aumento de la excelencia basada en un modelo centrado en una política abierta al mundo, internacional, de incorporación de investigadores y profesores, lo que permite reforzar una oferta internacional de estudios de posgrado, másteres y doctorados, así como realizar una investigación de alto nivel en la frontera del conocimiento.

En esta convocatoria 2010 la UPF ha incorporado nuevas y relevantes agregaciones estratégicas, como la de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que aporta a este proyecto su pericia y el conocimiento acumulado a lo largo de quince años en lo que es la enseñanza en línea. Así, en el marco del Proyecto Icària la UOC aportará la bimodalidad (presencial y virtual) en la enseñanza, tendencia ya presente en el ámbito internacional.

La UPF y la UOC cuentan ya con experiencias exitosas de cooperación, entre las que destaca el máster de formación de profesorado de secundaria.

